Die Partien gegen Yellow waren eigentlich fast immer enge Auseinandersetzungen. Auch die Partie am Dienstag könnte eine sehr enge Sache werden. Die Baslerinnen zeigten in den letzten Wochen eine klar aufsteigende Tendenz.

Das zeigt nicht nur der verdiente Sieg gegen den Aufsteiger aus Kreuzlingen, sondern auch die sehr gute Partie im Berner Oberland, wo man den DHB Thun an den Rand einer Niederlage brachte. Die Baslerinnen haben in den letzten Wochen sehr gut trainiert und das Team wird gut motiviert und vom Trainerteam sehr gut eingestellt in die Ostschweiz reisen.



Dem Trainerstab fehlen am Dienstag aus Verletzungsgründen nur Adriana Rudolf, sonst wird der komplette Kader bei dieser wichtigen Partie dabei sein. Ob es gelingt, Punkte gegen Winterthur zu holen, hängt vor allem von einer guten und aggressiven Verteidigungsarbeit ab und dass Ria Jugovic, wenn sie denn spielen kann, nicht zu oft zum Abschluss kommt.

Das Basler Team wird aber mit Sicherheit alles probieren, die Vorgaben der Trainer umzusetzen und so weitere Punkte einzufahren.