Mit dem Heimspiel gegen GC Amicitia Zürich (Samstag 18 Uhr, Sporthalle Rankhof, Basel) beginnt für die NLA-Handballer des RTV 1879 Basel am Samstag die ungeliebte Abstiegsrunde. Die Partie gegen den direkten Tabellennachbarn, der aktuell drei Zähler mehr auf dem Punktekonto hat als der RTV, ist absolut richtungsweisend und das bislang wichtigste Spiel in der laufenden Saison.

Mit dem angestrebten Heimsieg gegen die Zürcher könnte der RTV bis auf einen Punkt auf GC Amicitia Zürich aufrücken, ein erstes, klares Signal setzen und sich so eine gute Ausgangslage für die nächsten Wochen schaffen.



Der Modus besagt, dass nach den bevorstehenden zwölf Spielen der Letzte der Abstiegsrunde direkt in die Nationalliga B absteigt und durch den Sieger der zweithöchsten Liga ersetzt wird. Für den Zweitletzten der Abstiegsrunde ist nach der letzten Runde am 26. April noch nicht Schluss und es stehen anschliessend im Mai noch zwei sogenannte Barragespiele gegen den Zweitplatzierten der Nationalliga B auf dem Programm.



Diese Partien sind bekanntermassen stets äusserst emotional und gerade für den oberklassigen Club heikel und unangenehm. Die RTV-Spieler und -Verantwortlichen setzen alles daran, dies zu verhindern, die Abstiegsrunde mindestens auf dem zweiten Schlussrang zu beenden und somit den direkten Ligaerhalt zu sichern. Ein erster wichtiger Grundstein wäre ein Sieg im Heimspiel am Samstag gegen die Zürcher.