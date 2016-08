Mit einem neuen Trainer, einer auf verschiedenen Positionen veränderten und verstärkten Mannschaft sowie mit viel Zuversicht starten die NLA-Handballer des RTV 1879 am Mittwoch mit einem Heimspiel in die NLA-Saison 2016/2017. Gegner am Mittwoch um 20:15 Uhr in der Sporthalle Rankhof in Basel ist das Team von GC Amicitia Zürich.