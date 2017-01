Lange war die Erholungsphase der Spielerinnen von VB Therwil nach dem im Tie-Break auswärts gegen Fribourg gewonnenen Meisterschaftsspiel vom Samstag nicht. Denn schon keine 24 Stunden später stand der Cup-Knüller gegen den A-Ligisten aus Franches Montagne auf dem Programm.

Und das Team von Trainer Dominic Imark und seiner Assistentin Laura Tschopp zeigte sich vom übermächtigen Gegner zu Beginn wenig beeindruckt und hielt im ersten Satz ausgezeichnet mit. Dank einigen schönen Punkten von Ex-Sm’Aesch Pfeffingen-Angreiferin Lisa Gysin und einer kämpferischen Defensivleistung konnte man den Gegner bis zum Spielstand von 9:9 in Schach halten.

Doch in der Folge schlichen sich immer mehr Annahmefehler ein und der Block funktionierte praktisch nicht mehr. Damit hatten die Gäste mit der starken US-Amerikanerin Kaylin Sqyres und ihren nicht minder überzeugenden Teamkolleginnen Valentina Zaloznik (Slowenien) und Florencia Busquets (Argentinien) freie Bahn zum letztlich klaren Satzgewinn.

Steigerung und viel Wille reichen nicht aus

Nach einigen Anlaufschwierigkeiten im zweiten Durchgang, jetzt mit Michela Vacilotto für Stéphanie Bannwart am Pass, konnten die Baselbieterinnen einen schnellen Rückstand (2:7) etwas korrigieren und kamen unter den Anfeuerungsrufen des lautstarken Publikums immer wieder bis auf zwei Punkte heran.

Doch auch in diesem Satz war es am Schluss wieder die grössere Routine und die internationale Erfahrung welche den Unterschied und damit die 2:0-Satzführung ausmachte. Viel Freude dann bei den Therwilerinnen im dritten Satz. Gysin, Andrina Nussbaumer und Tanja Lüdin brachten ihre Mannschaft mit 5:4 und 6:5 in Führung.

Doch wiederum reagierten die Gäste postwendend und holten sich die Führung zurück (12:13). Wenige Minuten später beendete Busquets mit einer Finte beim vierten Matchball das diesjährige Cup-Abenteuer von VB Therwil.

Trotz der Niederlage zufrieden war auch die beste Therwil-Punktesammlerin Gysin:“ In den entscheidenden Momenten zeigte sich halt dann doch der Klassenunterschied. In der NLB haben wir wenig lange Bälle, die über unsere Verteidigung gespielt werden. Wichtig ist jetzt wieder die Meisterschaft, wo wir die Aufstiegsrunde erreichen wollen.“