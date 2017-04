Dass es letztlich bei diesem Score blieb, lag in erster Linie an den Offensivreihen beider Teams. Die Basler liessen in der Person von Delgado, Zuffi und Akanji noch einige Chancen aus, während die Ostschweizer den jungen Djordje Nikolic erst in der 89. Minute erstmals richtig prüften. Nachdem Yanis Tafer plötzlich in bester Abschlussposition vor Nikolic stand, verweigerte dieser den St. Gallern gekonnt die Resultatkosmetik. Es war dies der Schlusspunkt einer FCB-Leistung, die man getrost als Senkrechtstart in die Schlussphase der Saison bezeichnen darf.