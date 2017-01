Nun also schwitzt er in Spanien statt in Gabun, kämpft um einen Stammplatz statt um einen Pokal. Jammern würde er deswegen nicht. Er weiss selbst, dass ihm die Vorbereitung guttut, sagt über seine ersten Monate in Basel: «Ich bin nicht wirklich zufrieden. Vor allem mit meinen Champions-League-Auftritten.» Mit seiner Torausbeute in der Super League dagegen kann er leben.

Er sagt aber auch: «Ich will weitere Tore schiessen, mein Territorium verteidigen, so wie ich das in der Vergangenheit getan habe.» Anders gesagt: Doumbia ist heiss auf die Krone des Torschützenkönigs.



Der Wunsch, in Basel zu bleiben



Es würde ihm neuen Schub geben, dieses Erfolgserlebnis. Denn seit er im Januar 2015 bei der AS Roma unterschrieb, ist seine Karriere ins Stocken geraten. Nach einem halben Jahr in der italienischen Hauptstadt ging Doumbia leihweise zurück zu ZSKA Moskau, dann wieder zurück zur Roma, nach einem Monat weiter zu Newcastle United. Er spielte kaum noch, legte offensichtlich an Gewicht zu.

Seit Sommer nun ist er zurück in der Super League, will seine Karriere ein zweites Mal hier lancieren, wo er vor neun Jahren bei den Young Boys erstmals richtig Fahrt aufnahm. Obwohl er auch in Russland Torschützenkönig wurde, bezeichnet Doumbia selbst die Jahre in der Schweiz als seine wichtigsten: «Ich gewann hier vier Trophäen, war zweimal bester Spieler, wurde zweimal Torschützenkönig. Diese Epoche hat mich wirklich geprägt.»