In den Eishockey-Playoffs ist es durchaus möglich, dass der in der Qualifikation Achtplatzierte noch Meister werden kann. Ein solches Szenario ist aber im Volleyball praktisch unmöglich. Dies bewiesen die ersten Best-of-Three-Playoff-Viertelfinalspiele in denen der besser Platzierte zuerst auswärts antreten musste.

Sowohl Serienmeister Volero Zürich (1.) gegen Kanti Schaffhausen (8.), als auch Hotel Cristal Franches Montagnes (3.) gegen Cheseaux (6.) setzten sich glatt mit 3:0-Sätzen durch. Dass dies auch dem Qualifikationsrunden-Zweiten Sm’Aesch Pfeffingen gegen Edelline Köniz gelingen würde, war deshalb zu erwarten.

Ein veritabler Blitzstart

Das Team von Head-Coach Timo Lippuner startete mit seiner gewohnten Stammsechs und Libera Thays Deprati sehr konzentriert in die Partie und lag beim ersten technischen Time-Out mit 8:2 in Führung. Tess von Piekartz und Topscorerin Laura Künzler gelangen in dieser Startphase gar zwei Service-Asse. Im weiteren Verlauf bauten die Gäste diesen beruhigenden Vorsprung sogar noch aus (18:8). Dies war vor allem der sehr variablen Angriffsauslösung von Zuspielerin von Piekartz und den kraftvollen Abschlüssen von Youngster Maja Storck und Anu Ennok zu verdanken. Als dann auch noch Capitaine Barbara Duarte ein Ass zum 23:13 gelang, war dieser Startsatz für die Baselbieterinnen gelaufen.