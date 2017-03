Als im Sommer der zwölfköpfige Kader des Birstaler Kombinats feststand, strahlte man bei den Verantwortlichen des Baselbieter Volleyballclubs viel Zuversicht aus. Und dies obwohl man aus finanziellen Überlegungen und Problemen in der Infrastruktur (zu wenig hohe Halle in Aesch) schweren Herzens auf die Champions League-Qualifikation und auf die Europa-Cup-Teilnahme verzichten musste. Da aber auch der überraschende Abgang von Capitaine Kerley Becker zu den Roten Raben Vilsbiburg in die deutsche Bundesliga mit dem Zuzug von Monika Smitalova personell kompensiert werden konnte, schien alles für eine gute Saison bereit zu sein. Doch es kam ganz anders.

An ein geordnetes Training mit einem sechs neue Spielerinnen umfassenden Team war nicht zu denken, da ausserdem mit Laura Künzler, Maja Storck, Thays Deprati, Samira Sulser und Madlaina Matter zusammen mit Head-Coach Timo Lippuner mit der Schweizer Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation engagiert waren. Weil auch Neuverpflichtung Smitalova mit der Slowakei ebenfalls um die EM-Teilnahme spielte, traf sich in der wichtigen Vorbereitungsphase gerade mal die Hälfte der Mannschaft zum Training. Doch mit einer ultraintensiven, rund vierwöchigen Schlussphase fand sich das Team sensationell schnell und spielte eine beeindruckende Meisterschafts-Qualifikation.

Nur vier Niederlagen

«Auf der einen Seite profitierten wir davon, das sich die Nationalspielerinnen auf dem Feld eh schon gut verstehen und auf der anderen Seite bringen unsere Ausländerinnen wie Barbara Duarte und Anu Ennok genug Routine mit, da sie ja auch schon in der letzten Saison bei uns spielten», sagt Lippuner.