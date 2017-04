Maja Storck, Laura Künzler, Madlaina Matter, Samira Sulser und Alexandra Lorenz reisten nach dem gegen Volero Zürich verlorenen Cupfinal in Fribourg direkt weiter in die Westschweiz, wo sie sich am Sonntag zusammen mit ihren Nachwuchsteam-Kolleginnen für das am 29./30. April in Neuenburg stattfindende Final-Four-Turnier qualifizierten. Die jungen, aber bestandenen Nationalliga A-Spielerinnen setzten sich in ihrer Qualifikationsgruppe gegen Volley Oberdiessbach, Genève Volley und Neuchâtel UC jeweils mit deutlichen 2:0-Siegen durch.

Der U19 geht die Luft aus, U17 mit Krimi

In der Entscheidungspartie gegen Gordola gewann die in ihrer Gruppe zweitplatzierte U19-Auswahl der Baselbieterinnen den ersten Satz noch klar mit 25:16, ehe sie in der Folge beim 23:25 und 8:15 völlig einbrach und den Finaleinzug verpasste. Besser machten es die U17-Juniorinnen welche zwar ebenfalls in ein Entscheidungsspiel gegen Volleya Obwalden gehen mussten, dieses aber in extremis mit 15:13 im Tie-Break für sich entscheiden konnten.

U15-Gym Leonhard-Mädchen auch dabei

Bei den Jüngsten besiegte das Team von Gym Leonhard in den Gruppenspielen Ried-Brig und Genève Volley mit 2:0, sodass die 1:2-Niederlage gegen Cheseaux keinen Einfluss mehr auf die direkte Qualifikation der Basler Mannschaft hatte.