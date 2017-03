Dass in der aktuellen Situation das Spiel in Zug eine schwierige Sache werden wird, wo Punkteholen eigentlich unmöglich ist, war allen vor dem Einlaufen klar. Dass man aber eine noch deutlichere Schlappe als bei ersten Spiel in Zug einfährt, das war nicht unbedingt zu erwarten.



Auch wenn man mit dem allerletzten Aufgebot bei einem Titelkandidaten antritt, kann man sich wehren, kämpfen und probieren, die Niederlage in einem erträglichen Rahmen zu halten.

Wenn aber nur ein paar Spielerinnen mit Kopf und Einsatz dabei ist und der Rest eher bei einem Sonntagsausflug ist, reicht das nicht, um ein Debakel zu verhindern. So wird der Abstieg nicht zu vermeiden sein.