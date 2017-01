Gestern hob der FC Basel Richtung Süden ab. Sonne, Strand und laue 14 bis 18 Grad erwarten die Profis des Schweizer Meisters in Marbella, diesem Nobel-Ferienort an der Costa del Sol.

«Das Wetter ist gut, darauf freue ich mich am meisten», sagte Taulant Xhaka kurz vor dem Abflug aus Zürich gestern Morgen. Noch vor Mittag landete der Schweizer Meister in Malaga, von wo es weiter ins 45 Autominuten entfernte Marbella ging.



Im Winter tummeln sich in der Region Mannschaften aus Russland, China, Deutschland, ja, Teams von überall aus der Welt. Diesen Winter bereiten sich auch acht von zehn Super-League-Klubs in Andalusien vor. Die Türkei hat – aufgrund der politischen Unruhen und der Terrorgefahr – ihre Konkurrenzfähigkeit verloren und ist von der Nummer-1-Destination für Super-League-Klubs zur Randnotiz verkommen.



Spanien seit Gross



Für den FCB ist Südspanien seit Christian Gross und der Saisonvorbereitung 2005 in La Manga gesetzt. Zum achten Mal zieht es den siebenfachen Serienmeister nun schon nach Marbella. Gestern kurz nach Mittag checkten sie im Fünf-Sterne-Hotel Gran Melia Don Pepe ein, wo sie bis zum 21. Januar logieren werden. Im «Gran Melia», am Fusse der Sierra Blanca gelegen, kommen Captain Matias Delgado & Co. in den Genuss von In- und Outdoorpool, Spa, Tennisplätzen und einem bestechenden Meerblick.