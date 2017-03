Wenn am Mittwochabend die ganze Fussball-Welt nach Barcelona blickte, so schaut zu­mindest in der nächsten Woche der Grossteil der Asiaten nach Basel. Weniger zum FC Basel als zum Swiss Open, denn Badminton ist in fast allen asiatischen Ländern der Volkssport schlechthin.

Lin Dan als Aushängeschild