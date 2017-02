Auch, weil er ja gar nicht die Möglichkeit hatte, sich ebendiese Gedanken zu machen, wie er erklärt. Aber wenn Delgado über Heusler und Heitz spricht, dann wird ziemlich deutlich, was er gemacht hätte, hätte er früher Bescheid gewusst. «Meine Entscheidung, weiterzumachen, war schon auch für sie, weil ich wirklich sehr gerne mit ihnen zusammenarbeite. Als ich mir das Pro und das Contra eines weiteren Jahres überlegt habe, waren Berni und Gegge klar auf der Pro-Seite.»

Ohne die beiden werde es unglaublich schwer werden, ist er sich sicher. «Sie sind sehr wichtig für mich. In den Krisenmomenten waren sie immer an meiner Seite. Sie waren immer positiv.» Gerade im ersten Jahr, als es für ihn nicht gut lief, hat sich für Delgado die Klasse von Heusler und Heitz gezeigt. «Sie haben mich nie angerufen und gefragt ‹Was ist los?› oder ‹Wann fängst du endlich an, gut zu spielen?›. Das ist nicht normal.»

Im Moment kann Delgado nicht spielen. Schon letzte Woche musste er zuschauen, weil er eine Entzündung im Zeh hat. Jetzt schmerzen auch noch die Adduktoren. Aber so komisch es auch klingen mag: Vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass er gerade nicht liefern muss. Denn beim feinfühligen Argentinier spiegelt sich auf dem Platz vieles wieder. Wenn Urs Fischer sagt, dass solche Neuigkeiten nicht spurlos an einer Mannschaft vorbei gehen, dann trifft das insbesondere auf Delgado zu.

In den letzten Tagen hat sich der 34-Jährige viele Gedanken gemacht. Auch jenen, dass Heusler und Heitz «vielleicht gar nicht daran gedacht haben, dass wir alle zusammen hätten gehen können. Aber ich denke, sie wollten nicht, dass ich es von ihnen abhängig mache. Sie denken wohl, dass ich wichtig bin für die Mannschaft, den Club und die Stadt.» Und genau deshalb darf davon ausgegangen werden, dass die beiden ihm eben genau deshalb nicht früher etwas gesagt haben. Damit der FCB nicht auch noch auf dem Platz sein Herzstück verliert.