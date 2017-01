Doch nebst dem Finanziellen haben die Verantwortlichen bei Aston Villa in den Gesprächen wohl auch vor allem Bjarnasons Traum von der Premier League geschürt. Seit Sommer ist Villa in den Händen des chinesischen Investors Jiantong Xia, der nun reichlich Geld für Transfers bereitstellt. Bjarnason ist bereits der vierte Winterneuzugang der «Villans». Ganz abgehakt hat man den Traum vom Wiederaufstieg in Birmingham in dieser Saison noch nicht.

Was bleibt von Bjarnason, der in anderthalb Jahren für den FCB in 64 Spielen 17 Tore und sieben Assists verbuchen konnte? Da wäre eine ordentliche Debütsaison, gefolgt vom isländischen EM-Märchen und einem letzten halben Jahr, in dem der Isländer überspielt wirkte und vor allem in grossen Spielen enttäuschte.

«Wir verlieren einen Nationalspieler, der immer seine Leistung gebracht hat. Solche Spieler gibt man nicht gerne ab», sagt Heitz, der dennoch wieder einen Deal abgeschlossen hat, der sich für den Verein rentiert. Man kann davon ausgehen, dass Aston Villa nun deutlich mehr als die zwei Millionen Euro, die Basel für den Isländer damals aufgebracht hat, in die Schweiz überweist.