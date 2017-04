Brüderlin gewinnt ihr erstes Edelmetall an einem K1 Premier League Turnier und konnte damit ihre momentane Topform vor der EM im Mai unter Beweis stellen.

Vorzeitiges Aus für Rösch

Auch Maurice Rösch war in seiner Spezialdisziplin Kata Herren Elite in Dubai am Start, gewann gegen Saudi Arabien den ersten Durchgang (5:0) und verlor dann aber in der zweiten Runde (1:4) gegen seinen Kontrahenten aus dem Iran. Einmal mehr keine Trostrunde und das vorzeitige Aus an diesem Wettbewerb in der Königsklasse der weltbesten Kataspezialisten.