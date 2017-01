Es tönt fast wie in einer Hollywood-Schnulze. Kein Zoff wegen Unordnung oder Geschnarche? Steffen: «Vielleicht ist es auf seiner Seite manchmal ein bisschen chaotischer, aber ich sage immer, solange er sich wohl fühlt und seine Kleider nicht auf meinem Bett liegen, ist das kein Problem.» Und zum Schnarchen meint er: «Ich glaube, wir schnarchen beide nicht. Auf jeden Fall hat er mir noch nie einen Ellenbogen verpasst.» Er lacht, wie so oft, wenn er über Xhaka spricht.

Auch dank ihm, seinem Freund, fühlt sich Steffen heute so richtig wohl in Basel. Trainer Urs Fischer setzt auf ihn. Er hat seine ersten Erfahrungen in der Champions League gesammelt.

Dabei war er vor fünf Jahren noch Amateur, arbeitete als Maler und spielte in der 1. Liga beim FC Solothurn.

Im Sommer 2012 der Wechsel zu Thun. Ein Jahr später zu YB. In Thun pfiffen sie ihn aus, nachdem er – noch unter Vertrag im Berner Oberland – mit dem YB-Trikot posierte. «Das hat geschmerzt», sagt er heute. Und es hat ihn abgehärtet. «Es gibt nicht mehr viele Stadien, wo ich nicht ausgepfiffen werde», sagt er – mit einem Lachen auf den Lippen.

Sie sind Motivation geworden für ihn, diese Pfiffe. So ist er. Selbstbewusst. Frech. «Ich glaube, mich hat man lieber im eigenen Team als gegen sich», sagt er. Und da ist es wieder, dieses schelmische Lachen.

Steffen ist ein Schlitzohr, ohne böse zu sein. Seine Art provoziert, obwohl er das nie wollte. Gegnerische Fans gleichermassen wie Spieler. Intuitiv scheint er auf dem Platz die Worte zu finden, die sie in Rage versetzen. «Trash-Talk gibt es in einem Spiel 100-mal. Es kommt darauf an, dass man sich im Griff hat», sagt er.

Steffen ist ein Meister dieser Disziplin. Taulant Xhaka kann davon ein Liedchen singen. Einen Grund, diesbezüglich etwas an sich zu ändern, hat Steffen nicht. Der Erfolg gibt ihm recht. Trotzdem vergisst er seine Wurzeln nicht. Die Finanz-Probleme des FC Thun, dem Klub, der ihm die Chance gab, seinen Traum vom Profi-Fussball zu verwirklichen, gehen ihm nah. Er sagt: «Ich überlege, ob und wie man helfen kann. Klar ist, dass keine Reglemente verletzt werden dürfen.» Auch das ist Steffen.