In der 2. Liga interregional sind gleich sieben Vereine aus der Nordwestschweiz beschäf­tigt. Der FC Allschwil, SC Binningen, SC Dornach, SV Muttenz und die AS Timau spielen alle in der Gruppe 3, während der FC Liestal und NK Pajde Möhlin in der Gruppe 5 einge­teilt sind.

Keinen Trainerwechsel vorgenommen haben Allschwil (Sohail Bamassy) und Binningen (Alain Roussel), während Muttenz sich noch vor Ende der Vorrunde abrupt von Sandro Kamber trennte. Aber auch der Aufsteiger AS Timau hat sich von Trainer Ergün Er­cedogan getrennt (oder er vom Klub), wiewohl die Italo-Basler eine hervorragende Vorrunde spielten und als Neuling Rang 2, nur zwei Zähler hinter Leader Allschwil, belegen.

Neuer Trainer bei Timau ist Davide Quaranta, der seinerzeit in der Vorrunde Assistenztrainer auf dem «Buschwilerhof» beim FC Black Stars, unter Fimian, gewesen war. Dort jedoch wird Skrzypczak sein Personal selber mitbringen.

Ambitionierter Trainer bei Dornach

Und nun kommunizierte der SC Dornach auf seiner Homepage am Tag vor Silvester, dass «der bisherige Trainer Stefan Krähenbühl und sein Assistent Yves Kellerhals den SC Dor­nach auf eigenen Wunsch per sofort verlassen. Die sportliche Führung wird nun einen Nachfolger bestimmen, welcher die Mannschaft ab dem 16. Januar, für die Vorbereitung auf die Rückrunde, übernimmt.»

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Stefan Krähenbühl ein sehr ambitionierter Trainer ist. Er, einst ein laufstarker Mittelfeldakteur mit Abschlussqualitäten, war kein Filigrantechniker, aber ein Spieler, der Fussball kämpfte und vorlebte.

Mit 19 Punkten, zehn Punkte hinter Leader Allschwil, und Rang 7, befindet sicht der SCD im Niemandsland. Nach vorne ist der Zug abgefahren, gegen hinten besteht wenig Gefahr. Und während ein Teil der Dor­nach-Verantwortlichen glaubt, dass die interregionale 2. Liga die richtige Spielklasse für die Gelb-Schwarzen ist, gibt es Leute, die sich nach einer Rückkehr in die 1. Liga sehnen.

Darunter war wohl der Technikerstab, der aber ebenso klar zum Ausdruck brachte, dass mit dem aktuellen Personal eine Promotion absolute Utopie sei. Und dass in Reihen der Dornecker einige konfliktive Akteure gibt, ist in der Szene bekannt.