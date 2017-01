Der dreimalige Weltmeister aus Spanien und Dominator des Jahres 2016, Maikel Melero, will in Basel an seine hervorragende Saison anknüpfen. Zehn von elf WM-Wettbewerben gewann er bei seinem dritten WM-Titel. Er ist derjenige, den es in der St. Jakobshalle zu schlagen gilt.

Das wollen die beiden ehemaligen Weltmeister David Rinaldo (Frankreich, 2013) und Libor Podmol (Tschechien, 2010) mit aller Macht erreichen. Auch der WM-Zweite Rob Adelberg aus Australien will in der Schweiz den Grundstein für eine erfolgreiche Saison legen. Dieses Vorhaben teilt Petr Pilat, unglücklicher Vierter der Weltmeisterschaft 2016. Der Europameister des Jahres 2015 will in der neuen Saison auf das WM-Podest springen. Hierfür wird er seinen «Flair» zeigen müssen.

Mit diesem Trick will auch der Schweizer FMX-Superstar Mat Rebeaud um den Sieg in der Heimat kämpfen. Der erste «Nights of the Jumps»-Weltmeister überhaupt greift endlich wieder in den WM-Kampf ein. Damit können sich die Schweizer Fans auf vier Weltmeister in der St. Jakobshalle freuen.