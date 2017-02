«Wir wurden von Anmeldungen förmlich überschwemmt. Teils gibt es sogar Wartelis­ten.» Der dies sagt, ist Charles Keller und er hat in seinen 27 Jahren als Turnierdirek­tor und Verantwortlicher für den Wettkampfbetrieb der Yonex SwissOpen schon vieles erlebt. Dass die Weltklasse und die «Youngsters» sich in Basel ein Stelldichein geben, kommt nicht von ungefähr.

Denn für viele Top-Spieler ist es von absoluter Bedeutung, Punkte für die WM in Glasgow zu sammeln oder um das aktuelle Ranking, im Hinblick auf weitere Grand-Prix-Turniere, zu verbessern. Und seit Jahrzehnten hat sich in der Badminton-Szene herumgesprochen, dass das Turnier am Rheinknie nicht nur sport­lich top ist, sondern vom ganzen Ablauf her zum Besten gehört, was dieser Sport zu bieten hat.

Und Basel ist auch immer wieder ein ideales Sprungbrett für «Youngsters», die in der St. Jakobshalle erstmals im weltweiten Fokus stellen. Und vielen von diesen Talenten ist später auch der Sprung in die Top Ten gelungen.

Lin Dan und Saina Nehwal als Aushängeschild

Im Herreneinzel wird mit Lin Dan (CHN, Nr. 6 der Welt) ein Mann zu bewundern sein, der in seiner langen Laufbahn über ein einzigartiges Palmarès verfügt. Dieser charismatische Chinese ist zweifacher Olympiasieger, fünffacher Weltmeister und gewann sechs Mal die «All Eng­land».

Im Alter von 28 Jahre schaffte der Asiate mit dem Gewinn aller grossen Turniere als erster und bis dato einziger Spieler überhaupt den sogenannten «Super Grand Slam»: Olympische Spiele, Weltmeisterschaft, All England, Thomas Cup, Sudirman Cup, World Cup, BWF World Superseries Finals, Asien-Spiel und die asiatischen Meister­schaften.