„Eigentlich wäre ein Unentschieden das gerechte Ergebnis gewesen“, seufzte Raphael Wicky wohlwissend, dass Gerechtigkeit und Fussballresultate nicht immer Hand in Hand gehen. Der Basler U21-Trainer konnte das Promotion-League-Auswärtsspiel seiner Equipe als neuestes Beispiel dafür nehmen. In diesem war es der Gegner aus Brühl gewesen, der sich, kurz bevor die Punkteteilung in Stein gemeisselt war, sämtliche drei Zähler unter den Nagel gerissen hatte.

Die St. Galler waren in den 92 Minuten zuvor tief gestanden und hatten das Konterspiel über ihre schnellen Flügel forciert. Die Gäste waren zwar öfters in Besitz des Balles, die besseren Chancen besass aber Brühl. Weil sich der FCB in der ersten Halbzeit effizienter zeigte – Neftali Manzambi war nach einem langen Ball entwischt und hatte aus spitzem Winkel getroffen (32.) –, hiess es zur Pause 0:1.