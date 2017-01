Dass der Neuling in der höchsten Regionalklasse einen schweren Stand haben wür-de, wussten die Klub-Verantwortlichen. Mit dem engagierten Kellerhals soll Elan und Kontinuität folgen, was in den Ligaerhalt münden soll. Die AC Rossoneri schenkt dem 27-jährigen Oberwiler das Vertrauen.