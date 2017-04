Der Tabellenführer war in der ersten Halbzeit die Mannschaft mit mehr Spielanteilen gewesen, die Basler blieben aber in ihren Offensivaktionen stets gefährlich und durften zweimal jubeln. Zuerst profitierte Kenan Heric von einem Krienser Missverständnis (9.), dann vollstreckte Nefatli Manzambi nach herrlichem Doppelpass mit Robin Adamczyk (32.). Zwei Hasanaj-Tore – eines nach einem Eckball (37.), eines per Elfmeter (44.) – brachten den SCK aber noch vor der Pause wieder resultatmässig auf Augenhöhe.

Nach dem Seitenwechsel war die Partie ausgeglichener, beide Teams hatten Chancen für einen dritten Treffer. Einem weiteren FCB-Erfolgserlebnis am nächsten kam Manzambi, der nach 77 Minuten nur den Pfosten traf.

«Der SC Kriens ist eine sehr gute Mannschaft, die gezeigt hat, dass sie zu Recht ganz oben steht», lobte Raphael Wicky den Gegner. Doch nach dem verdienten Remis gab es auch Komplimente an seine Spieler: «Sie haben die richtige Mentalität an den Tag gelegt. Ich bin sehr zufrieden.»