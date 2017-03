Und genauso erging es Schiedsrichter Deniz Aytekin: Alle zweifelhaften Szenen entschied er zugunsten von Barcelona. Nicht bewusst, sondern unbewusst. Wäre Gerard Piqué ein PSG-Spieler, hätte er ihm für seine Grätsche an der Mittellinie Rot und nicht nur Gelb gezeigt. Wäre Luis Suarez Pariser, hätte er den Penalty in der Nachspielzeit nicht bekommen. Ganz sicher. Das mag ungerecht klingen, ist aber nur menschlich.

Apropos Penalty: Das 5:1 holte Barça und seine Fans ins Leben zurück und lähmte die Pariser. Irgendwas war da. Andere wären den Weg zum zu weit geratenen Pass wegen der Aussichtslosigkeit des Resultates gar nicht erst gegangen. Luis Suarez schon. Was zur Schwalbe und zum Pfiff von Aytekin führte. Dem Schiedsrichter Absicht zu unterstellen, ist absurd. In diesem Moment, in dieser Atmosphäre musste es einfach so kommen.

Am Ende siegt die Gerechtigkeit

Fussball ist nicht immer erklärbar. Immer wieder greifen scheinbar höhere Mächte ein. Das war immer so, das ist so und das wird es auch in Zukunft immer geben. Ein Beispiel aus der Vergangenheit für ein nicht mehr für möglich gehaltenes Drehbuch: der Champions-League-Final 1999 zwischen Bayern München und Manchester United. Tatort: ebenfalls dieser 96 000 Zuschauer fassende Fussballkessel Camp Nou in Barcelona.

