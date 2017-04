Nr. 3: Der Kampf gegen die Verletzungshexe

Zerrung am Rücken, Anriss der Knochenhaut am Steissbein, Zerrung der Adduktoren, dazu chronische Schmerzen an beiden Handgelenken. Die beispiellose Talfahrt von Belinda Bencic ist zu einem grossen Teil der Fragilität ihres Körpers geschuldet. Auch in diesem Jahr wurde die 20-Jährige wiederholt Opfer von Verletzungen.

Dazu kam auch noch Pech, als sie in Sydney wegen einer Blase an der rechten Hand aufgeben musste. Die Frage nach dem einbandagierten linken Handgelenk in Biel beantwortet sie knapp: «Es ist nicht wunderbar, aber okay.» Vor einer Woche hatte sie bei einem ITF-Turnier in Paris wegen derselben Blessur aufgeben müssen. «Mal tut es zwei Tage weh, dann wieder eine Woche nicht.»

Hinzu kommt, dass Bencic nicht den Eindruck erweckt, vollständig austrainiert zu sein. Mit der Verpflichtung von Maciej Synowka will sie Gegensteuer geben. Sie brauche jemanden, der sie antreibt, nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben. «Wenn es nicht so gut läuft, stellst du dir die Frage: Wieso mache ich das eigentlich? Du überlegst dir, zwei Tage nicht joggen zu gehen. Dann ist es wichtig, dass jemand da ist, der dich nicht in dieses schwarze Loch fallen lässt», sagt Bencic. Und doch: vielleicht würde eine Pause guttun, um sich von allen grösseren und kleineren Verletzungen erholen zu können.