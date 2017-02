Hinter verschlossenen Türen diskutiert das Schweizer Fed-Cup-Team bereits seit Dienstag zwei heisse Fragen. «Wenn ich ehrlich bin, habe ich noch keine Ahnung, wie ich aufstellen soll», sagt Captain Heinz Günthardt am Mittwoch, am Tag seines 58. Geburtstags. Klar ist nur, dass Timea Bacsinszky (27, WTA 15) die beiden Einzel und Martina Hingis (36, Doppel WTA 8) das Doppel bestreiten sollen. Daneben stellen sich zwei brisante Fragen.

Frage Nummer 1: Wer wird als zweite Einzel-Spielerin nominiert? Belinda Bencic hat seit dem letzten Oktober kein Spiel mehr gewonnen und in diesem Jahr bei drei Turnieren in der Startrunde verloren. Beim Hopman- Cup in Perth hat sie zwar zwei Einzel gewonnen, gegen ihre Freundin und mögliche Gegnerin in der Genfer Palexpo-Halle, Kristina Mladenovic (23, WTA 31) allerdings verloren. Zudem ist sie de facto nur noch die Nummer 3 im Team.

Die Heldentaten von Golubic

Im letzten April kam Viktorija Golubic (24, WTA 63) im Halbfinal gegen Tschechien nur zum Einsatz, weil die damals bestklassierte Einzel-Spielerin, Belinda Bencic, wegen einer Rückenverletzung passen musste. Sie nutzte ihre Chance mit zwei Siegen im Einzel, schaffte ihren Durchbruch, gewann im Spätsommer in Gstaad ihr erstes Turnier und hat in der Weltrangliste Bencic inzwischen überholt. «Es ist schade, dass wir nicht drei Einzel bestreiten», sagt Günthardt am Mittwoch.