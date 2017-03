Für die St. Galler ist es nach der Rückkehr von Tranquillo Barnetta der nächste Transfercoup. Für die Ostschweizer, die momentan auf dem fünften Platz in der Super League stehen, ist ein Stürmer wie Ajeti unverzichtbar. Der Schweizer mit Wurzeln im Kosovo war an zehn Toren des FC St. Gallen beteiligt. «Wir haben uns frühzeitig um eine Übernahme von Albian bemüht, weil wir wissen, wie wichtig er für uns ist», erklärt Stübi. Insgesamt hat St. Gallen in dieser Super-League-Saison nur 30 Tore geschossen. Liga-Tiefstwert!