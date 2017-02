Was wäre der FC Basel ohne Urs Fischer? Vermutlich eine gehörige Portion langweiliger. Nicht dass der FCB-Trainer einen Scherz nach dem anderen raushauen oder offensiven Harakiri-Fussball spielen lassen würde.

Aber er zeigt sich als Mensch, gibt in einem Gespräch nicht nur Einblicke in seine Fussballphilosophie, sondern auch in seine Persönlichkeit. So hat er in zwei Interviews (mit der «NZZ» und der «Nordwestschweiz») offen darüber gesprochen, wie hart ihn gewisse Kritiken gegen Ende der Vorrunde getroffen haben.

Er fühlte sich ungerecht behandelt, falsch verstanden. Manchmal hatte er den Eindruck, dass man mit ihm spiele.

«Weinerlich und dünnhäutig»

Der Blick nahm das Interview mit der «NZZ» zum Anlass, Urs Fischer als «beleidigte LeberwURSt» zu betiteln, bezeichnete ihn als «weinerlich, dünnhäutig und triefend vor persönlicher Betroffenheit». Hart auf den Mann. Aber auch wahr?