Auf Fotos sieht sich Stan Wawrinka nicht gerne: «Das hat etwas Selbstverliebtes.» Bescheiden, gradlinig, introvertiert – so sucht er seinen Weg in einer Welt, in der es fast nur Verlierer gibt. Auch er ist lange einer.

«Ich bin der Schweizer, der verliert», sagt er einmal und erhebt es zur Kunst. Auf den linken Unterarm lässt er sich die Worte von Samuel Beckett stechen: «Immer versucht. Immer gescheitert. Egal. Versuch es wieder. Scheitere wieder. Scheitere besser.»

Federer scheitert nur selten. Er ist kein Verlierer. Er gewinnt fast immer. Auch im Leben. Er heiratet Jugendfreundin Mirka, wird Vater von Zwillingsmädchen und Zwillingssöhnen. Australien, London, Paris – sie begleiten ihn fast überall hin.

Auch Stan Wawrinka ist Vater einer Tochter. Alexia wird im Februar sieben Jahre alt. Aber das Familienglück zerbricht. Überfordert sei er gewesen mit dem Stress, erzählt die Mutter nach der Trennung. Auch vorher hat ihn die Familie selten begleitet.

Anders Federer, der in der Rolle aufgeht. «Ohne Mirka», sagt er, «hätte ich längst aufgehört.» Seine Rolle beflügelt ihn. Im Sommer 2009 gewinnt er als frischgebackener Vater in Wimbledon, kurz zuvor hatte er auch das einzige Mal in Paris triumphiert.

Favorit gegen Federer

Während Federer in den Alpen wandert, mit den Kindern an die Fasnacht geht und sie aus der Skischule abholt, verkriecht sich Wawrinka lieber in seinen eigenen vier Wänden, wenn er in der Schweiz ist. Auf die Strasse gehe er nur selten. «Das Tennis hat mir geholfen. Früher habe ich mich von der Welt abgekapselt», sagt er vor fünf Jahren.

Heute ist Wawrinka gegen Federer Favorit. Gegen Vergleiche wehrt er sich trotzdem. «Er, Nadal, Djokovic und Murray sind unantastbar.» Mit allen trainiert er, Federer nicht. Er steht gestern mit Blake Ellis auf dem Platz, einem Australier, eben erst 18 geworden. Es ist vielleicht auch der Ausdruck seines Anspruchs, selber der Beste zu sein.

«Ich bin glücklich, wo ich stehe», sagt Wawrinka. Nur manchmal spürt er, dass er immer da ist: Federer, Segen und Fluch zugleich. Dauernd werde er mit ihm verglichen, «da kann ich nur verlieren», sagt er vor fünf Jahren. Zwei Tage vor dem Halbfinal steht er auf dem Platz, wo er 2014 seinen ersten Grand-Slam-Sieg hat feiern können.

Während Federer Episoden aus dem Familienalltag erzählt, spricht er lieber über das nächste Spiel. Wieder sind es zwei Welten, die aufeinanderprallen. «Es wird schwierig, ein paar Fans auf meine Seite zu bringen.» Er sagt es nicht wie einer, der im Schatten des anderen steht.

Die sechs bisherigen Duelle bei Grand-Slam-Turnieren: