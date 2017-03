Es ist nicht die erste Niederlage des SC Bern in dieser Saison. Bei weitem nicht. Sogar in Langnau sind die Stadtberner gebodigt worden. Der SCB hat beispielsweise auch im Viertelfinale gegen Biel auf eigenem Eis einmal verloren (3:6). Aber das war im dritten Spiel, als der SCB in der Serie schon 2:0 führte und allen klar war, wer ins Halbfinale einziehen wird.

Es war bloss ein Betriebsunfall. Kein Grund zur Beunruhigung.

Jetzt gibt es hingegen schon Grund zur Beunruhigung. Der SCB hat gestern die erste richtige Niederlage in dieser Saison erlitten. Die erste grosse, wirklich bittere Niederlage. Das sieht der grosse SCB-Bandengeneral Kari Jalonen zwar nicht so. Er sagt: «Wir haben noch gar nichts verloren. Es war bloss ein Spiel.» Er monierte schwache Szenen im zweiten Drittel und die verpasste Chance zum 3:3 von Simon Bodenmann (alleine vor Luganos Goalie) im Schlussdrittel. Doch alles in allem scheint diese Pleite den Finnen nicht mehr zu beunruhigen als eine Sekretärin ein abgebrochener Fingernagel.