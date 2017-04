Roger Federer trifft heute im Final des ATP-1000-Turniers in Miami zum 37. Mal auf seinen Widersacher Rafael Nadal. Oft hat der Spanier King Roger bereits in die Suppe gespuckt. In jüngster Zeit waren die Matches der beiden aber weniger ausgeglichen: Federer konnte den Spanier zuletzt dreimal hintereinander schlagen. Wird dies auch heute so sein, oder kann Nadal zum ersten Mal das Turnier in Miami gewinnen? Sehen Sie den Kracher hier im Livestream.