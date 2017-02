«Ich habe extrem Glück gehabt, wenn man bedenkt, woher ich komme. Als kleiner Junge in Kamerun lebten wir am Ende der Welt, wandelten barfuss und ohne Geld durch Afrika», sagt Noah einmal. Nach seiner Aktivzeit lebt er zehn Jahre in New York, drei Jahre auch in der Schweiz in Vallon de Villard oberhalb von Montreux. «Da waren nur die Aussicht auf den See und Kuhglocken. Es war der einzige Ort auf der Welt, wo ich der Stille zugehört habe.»

Und wo er das Gesetz reizt. Weil er drei Konten, eines in der Schweiz, eines in Holland, eines in den USA, vor dem Fiskus verheimlicht, muss er 1996 eine Million Franken Busse zahlen.

Eine Geschichte, die immer wieder zum Bumerang wird. Wie im Streit mit Rechtspopulistin Marine Le Pen, die er in seinem Lied «Ma Colère» («Meine Wut») angreift. «Meine Wut ist keine Front, meine Wut ist nicht national», singt Noah.

Für die Legalisierung von Doping

Weil Le Pen ihn als Steuerflüchtling bezeichnet, verklagt er sie wegen Rufschädigung auf 50 000 Franken Genugtuung. Er verliert den Prozess. Es ist nicht mehr sein Frankreich. Er ist in einem gespaltenen Land nicht mehr Sprachrohr der Multikulturalität. Seine Popularität, begründet auch im karitativen Wirken für Kinder, leidet.

«Ich spreche für ein Land, das nicht existiert. Ich träume von einer Welt, in der Grenzen nicht teilen, ohne Barrieren, ohne Festungen», singt Noah, der Rebell. Ein Rebell, der mit seinen Ansichten oft aneckt.