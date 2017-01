Roger Federer gewinnt zum fünften Mal nach 2004, 2006 2007 und 2010 die Australian Open. Im Final setzt sich der Baselbieter mit 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3 gegen seinen Erzrivalen, den Spanier Rafael Nadal (30, ATP 9) durch. Für Federer ist es der 18. Grand-Slam-Titel, der erste seit Wimbledon 2012. Gegen Nadal hat er auf dieser Stufe letztmals vor zehn Jahren gewonnen.

Es ist die Krönung eines Comeback-Märchens, von dem selbst Federer nicht zu träumen gewagt hätte. Es ist wohl ein Wink des Schicksals, dass der 35-Jährige sich auf den Tag genau vor einem Jahr beim Einlassen eines Bades für seine Kinder den Meniskus im linken Knie gerissen hat. Der Spätfolgen wegen bricht er seine Saison bereits nach Wimbledon ab.

Federer bezwingt vier Top-Ten-Spieler

Federer fällt in der Weltrangliste bis auf Rang 17 zurück, reist mit tiefen Erwartungen nach Melbourne. «Ich hoffe, meine Rückkehr wird eine schöne Geschichte.» Er hätte nicht ahnen können wie schön. Er bezwingt vier Top-Ten-Spieler in Folge (Berdych, Nishikori, Wawrinka) und im Final Rafael Nadal, gegen den er sechs von acht Grand-Slam-Finals verloren hatte.

Gegen Nadal gewinnt er den Startsatz dank eines Breaks zum 4:3 mit 6:4, kann den Fehlstart im zweiten Durchgang und einen 0:4-Rückstand aber nicht korrigieren. Die Entscheidung im dritten Satz fällt zu Beginn, als Federer erst drei Breakchancen abwehrt, um dann Nadal seinerseits den Aufschlag abzunehmen. Er gewinnt den Satz souverän mit 6:1.

Federer trotzt Verletzungssorgen

Es passt zum Spiel der Spiele, das Andy Roddick unbescheiden als «grösstes der Geschichte» angekündigt hatte, dass ein fünfter Satz die Entscheidung bringt, nachdem Nadal den vierten Durchgang mit 6:3 für sich entschieden hatte. Es ist die ultimative Herausforderung für Federer, der noch nie zuvor bei einem Grand-Slam-Turnier drei Fünfsätzer bestritten hatte.

Federer, der noch nie zuvor gegen Nadal eine 2:1-Satzführung verspielt hatte, aber bei einem Grand-Slam-Turnier auch noch nie zuvor drei Fünfsätzer hat bestreiten müssen, verschwindet in der Kabine. Er hatte zuvor über Beschwerden an den Adduktoren geklagt. Zurück aus den Katakomben, muss er sofort seinen Aufschlag abgeben.

Federer zurück in den Top Ten

«Ich lasse alles raus, auch wenn ich danach fünf Monate nicht mehr gehen kann», hatte er vor dem Final versprochen. Und er hält Wort. Beim Stand von 2:3, im sechsten Anlauf, gelingt ihm das Rebreak. Federer, 35-jährig, meistert die ultimative Herausforderung. Er bezwingt Rafael Nadal in fünf Sätzen mit 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:x. Vielleicht sein grösster Sieg.

Der 35-Jährige rückt in der Weltrangliste auf Rang 10 vor, kassiert 3,7 Millionen Preisgeld und knackt als zweiter Spieler nach Novak Djokovic die Marke von 100 Millionen Dollar Karrierepreisgeld. Es ist wohl auch die Vorentscheidung im Rennen um den wichtigsten Rekord: Jenen, der meisten Grand-Slam-Titel. Er führt nun mit vier Titeln vor Nadal.

Für Federer schliesst sich in Australien ein Kreis. Melbourne ist der Ort, wo er 1998 sein erstes Grand-Slam-Turnier bestritten hatte. Der Ort, an dem er vor 13 Jahren erstmals zur Nummer 1 der Weltrangliste aufstieg. Nun feiert er den 89. Titel der Karriere. Seinen letzten hatte er im Herbst 2015 in Basel gefeiert. Mit einem Finalsieg gegen Rafael Nadal.

