SCB-General Marc Lüthi fasste die ganze, komplizierte Wahrheit des Eishockeys am Dienstag in Lugano in einem einfachen Satz zusammen. «Wenn wir den Genoni nicht hätten…»

Torhüter Leonardo Genoni (29), im Sommer von Davos nach Bern gekommen, hatte soeben dem HC Lugano den Triumph gestohlen und dem SCB mit einer Fangquote von mehr als 97 Prozent den Sieg (und damit eine 3:1-Führung im Halbfinal) ermöglicht. Der SCB braucht noch einen Sieg fürs Final.

So stellte sich Genoni anfangs Saison beim SCB vor: