Unsere WM-Prognosen:

Lara Gut: In der Abfahrt und insbesondere im Super-G ist sie Gold-Kandidatin Nummer eins. Doch auch im Riesenslalom und in der Kombi hat Lara Gut realistische Chancen auf eine Medaille. Die WM könnte zu den Festspielen der 25-Jährigen werden.

Fabienne Suter: Glücklich wurde sie an keiner ihrer insgesamt acht WM- und Olympia-Teilnahmen. Oft als Mitfavoritin angereist, ging Fabienne Suter immer leer aus. In St. Moritz ist sie nur Aussenseiterin, aber vielleicht klappt es ja genau darum endlich.

Wendy Holdener: Im Slalom liegt eine Medaille für Wendy Holdener bereit. Nur die Farbe scheint noch nicht klar. In der Kombi gewann sie in der vergangenen Saison die Kristallkugel – und nun an der WM in St. Moritz auch eine Medaille? Möglich ist das allemal.

Corinne Suter: Für sie werden es die ersten Weltmeisterschaften. Darum geht es für Corinne Suter auch in erster Linie darum, Erfahrungen zu sammeln. Dass sie schnell ist, hat sie schon bewiesen. Doch momentan käme ein Exploit überraschend.

Michelle Gisin: Die beste Chance auf eine Medaille hat sie in der Kombination. Weil Michelle Gisin mittlerweile im Slalom und im Speedbereich schnell ist. Und das ist das Erfolgsrezept in dieser Disziplin. Im Spezial-Slalom hingegen wird sie wohl leer ausgehen.

Mélanie Meillard: Bei ihrer WM-Premiere hat sie nichts zu verlieren. Für eine Athletin in ihrem Alter ist es wertvoll, einmal den Rummel eines Grossanlasses zu erleben und positive Gefühle mitzunehmen. Und die Top Ten hat Mélanie Meillard bereits drauf.

Beat Feuz: Beim Weltcupfinal im März 2016 siegte Beat Feuz in der Abfahrt und im Super-G. Der Berg in St. Moritz liegt ihm also und die Form stimmt auch 2017. Der 29-Jährige ist somit bereit für eine nächste WM-Medaille nach Abfahrtsbronze 2015.

Patrick Küng: Der Weltmeister von 2015 verteidigt in der Abfahrt seinen Titel. Doch diese Mission wird schwierig. Oder unmöglich? Vielleicht. Doch Küng war schon oft dann gut, wenn ihn eigentlich niemand auf der Rechnung hatte. Stand jetzt wirds hart.

Carlo Janka: Carlo Janka kann in der Abfahrt und im Super-G zuschlagen, falls ihm erstmals in diesem Winter eine fehlerfreie Fahrt gelingt. Doch die beste Chance hat er in der Kombi! Denn sein Slalomschwung ist schnell. Und in der Kombi ist das Gold wert.

Daniel Yule: Zwei Plätze auf dem WM-Podest sind, wenn es normal läuft, an Marcel Hirscher und Henrik Kristoffersen vergeben. Um Bronze fährt der Rest. Und zu diesem Rest gehört Daniel Yule. Zwei starke Läufe und man darf plötzlich träumen.

Luca Aerni: Die drei Ausfälle zu Beginn des Jahres haben ihn verunsichert. Im letzten Slalom vor der WM kam Luca Aerni immerhin ins Ziel – auf Rang 23. Traut er sich an der WM, voll zu attackieren? Und falls ja, kommt er ins Ziel? Keine leichte Aufgabe.

Justin Murisier: Obwohl er im Riesenslalom der stärkste Schweizer ist, scheint ein Podestplatz an der WM unmöglich. Dafür ist Justin Murisier in der Kombination ein Kandidat auf Edelmetall. Er bringt alles mit, um in dieser Disziplin stark zu sein.