20 Millionen zahlten die Italiener für Morata. So billig kriegten sie das spanische Riesentalent nur, weil sie zugleich den Königlichen das Recht zugestanden, zu einem Zeitpunkt rund zwei bis drei Monate vor Saisonende darüber zu befinden, ob sie Morata zurückwollten oder nicht. Zu einem festgelegten Preis. Einem Preis natürlich, der im Fall, dass Morata einschlagen sollte, deutlich unter dem eigentlichen Marktpreis liegt. Real holte Morata letztlich im Sommer 2016 für 30 Millionen zurück.

Auch in der Schweiz gibt es Spieler, die in ihren Verträgen Rückkaufoptionen haben. Ein Phänomen, das vor einem knappen Jahr in die Schweiz überschwappte. Solche Optionen kommen oft in Verträge, wenn die kaufenden Vereine – Vereine wie Thun, Lausanne oder auch St. Gallen – zu wenig Budget haben, um die fälligen Ausbildungsentschädigungen zu berappen. Rund 200 000 bis 300 000 Franken würden bei einem 20-jährigen Spieler fällig. Einem Spieler, der ohne oder mit ganz wenig Erfahrung in die Super League kommt. Das Risiko ist hoch. Also gewährt man eine Rückkaufoption. Insider vermuten, dass vor allem der FCB und YB so vorgehen.