Grasshopper Club

Reiselust entfachen!

Im letzten Anlauf hats doch noch geklappt, im Dezember hat GC erstmals in dieser

Saison ein Auswärtsspiel gewonnen (2:1 in Lausanne). Davor: Sieben Auswärtspleiten in Folge! Kaum verliessen die GC-Profis im Teambus den Campus Niederhasli, setzte das Heimweh ein. Die Lust auf Abenteuer in der Fremde? Inexistent! Das Trainingscamp in Spanien ist DIE Chance für die Spieler, sich von den Vorzügen des Lebens ausserhalb von Zürich zu überzeugen.