Dzekos Field Goal vom Penaltypunkt

Träumt Edin Dzeko vom Superbowl? Der bosnische Stürmer der AS Roma hat sich in der Partie gegen Udinese zumindest in der Sportart geirrt. Denn während in den USA die NFL-Playoffs laufen, nimmt sich der Stürmer vom Penaltypunkt ein Herz und haut das Leder mit voller Wucht meterweise über die Querlatte.

Während sie Dzeko dank diesem Field Goal in der NFL wohl eine Statue errichtet hätten, gibt's im Fussball nur Spott. Immerhin reiht er sich in einen Klub mit all den Baggios, Beckhams und Ramos'. Gewonnen hat die Roma die Partie übrigens trotz dem Fehlschuss mit 1:0.