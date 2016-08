Schlüsselrollen in der Umsetzung übernahmen die Routiniers und erfolgreichen Eidgenossen. Mario Thürig zum Beispiel, der in Estavayer seinen fünften Kranz am fünften «Eidgenössischen» holte. «Mario hat grossen Anteil am Erfolg. Er hat in den vergangenen Monaten sehr viel getan, den jungen Schwingern Tipps gegeben und sie integriert. Sogar als er verletzt war, kam er in unsere gemeinsamen Trainings», sagtStrebel. Gleiches gilt für Bruno Gisler, auch er Kranzgewinner am Wochenende, und die anderen Routiniers. Gelebter Teamgeist. Genau das also, was der Technische Leiter wollte.

Patrick Räbmatter, einer der drei Neuen, sagt: «Wir munteren uns auf, wir pushen uns. Nach dem verlorenen siebten Gang hat mir das geholfen, weiter daran zu glauben. Der 24-Jährige siegte im achten Gang und holte den Kranz. «Nach dem Trainingslager wollte jeder noch etwas besser sein als der andere. So haben wir uns gegenseitig besser gemacht», sagt Räbmatter. Es ist ein Effekt, den man im Sport oft sieht. Wenns läuft, dann läufts. Davon profitieren alle.

Alle Regionen sind stark

Wirklich alle? Die drei Neuen kommen alle aus dem Aargau. Doch Strebel winkt sofort ab: «Knapp hinter den Kranzrängen haben wir Schwinger aus anderen Regionen. Das stimmt mich zuversichtlich. Wir sind in allen vier Kantonen auf dem richtigen Weg.» Strebel denkt beispielsweise an den 25-jährigen Basler Henryc Thoenen oder den 23-jährigen Baselbieter Roger Erb, die beide den Kranz nur um 0,25 Punkte verpasst haben.

Der Plan von Stefan Strebel ging also auf. Der Nachwuchs ist stark. Doch wie geht es weiter? Er sagt: «Noch ist ungewiss, ob ich weitermache.» Als Technischer Leiter ist er seit sechs Jahren im Amt. «Normalerweise hört man dann auf. Aber ich kann mir vorstellen, noch bis Zug 2019 weiterzumachen. Meine Arbeit mit dem Nachwuchs ist noch nicht beendet.» Am 15. September fällt die Entscheidung. Sicher ist bereits, dass die Nordwestschweizer Athleten den Weg weitergehen werden. Denn Estavayer 2016 war eine Erfolgsgeschichte.