Murmann war 1987 der letzte Schweizer Trainer, der mit den Frauen einen Doppelsieg feierte: Maria Walliser vor Michela Figini in Abfahrt und Super-G. Crans-Montana feiert mit den Rennen zugleich das 30-Jahr-WM-Jubiläum. Und wird voraussichtlich der nächste Schweizer WM-Organisator sein.

Im Gegensatz zu Shiffrin herrschte bei den Schweizerinnen in den letzten Tagen Halligalli. Wendy Holdener, Michelle Gisin (und Denise Feierabend) wurden in Unteriberg und Engelberg von Tausenden gefeiert. Die erschöpfte Weltmeisterin Holdener flunkerte – so sehr sie die Feiern genoss: «Jetzt kommen zum Glück bald die nächsten Rennen, da kann ich mich wieder etwas erholen ...». Shiffrin, Vonn und Co. werden dafür sorgen, dass Crans-Montana keine Wellness-Party wird. Immerhin geht es um die Weltcup-Kristallkugel in der Disziplinenwertung.

Die Bemühungen von Swiss Ski

Crans-Montana hat (theoretisch) um die Kombination grosse Verdienste. Dreimal stellten sich die Walliser als Organisator zur Verfügung, dreimal fielen die Rennen aber dem Wetter zum Opfer, 2010, 2014 und 2016. Erst zum zweiten Mal nach St. Moritz 2012 finden nun zwei Kombinationen am selben Ort statt. Swiss Ski bemüht sich mit aller Kraft, der Kombination den gebührenden Stellenwert zu geben, nachdem sie noch vor ein paar Jahren totgesagt worden ist.

Der Verband engagiert sich auch finanziell am Erhalt dieser Disziplin und unterstützt die Organisatoren. «Wir bekommen einen sechsstelligen Betrag mehr als früher», erklärt Medienchef Hugo Steinegger, die rechte Hand von OK-Chef Marius Robyr.

Das hat auch damit zu tun, dass Swiss Skidas Weltcup-Marketing in die eigenen Hände genommen hat und mit den Organisatoren Sechs-Jahres-Verträge abschloss. Diese erlauben weitgehende Planungssicherheit. Bei einem Budget von 2,5 Millionen sind 100 000 oder 200 000 Franken kein Klacks.

Der frühere Verantwortliche Tito Giovannini von der Agentur Infront hatte für die Kombination kein Flair, zumal die Sponsoren im Vergleich zu den übrigen Disziplinen deren Wertigkeit nur auf 60% einstuften. Dieses Ungleichgewicht haben nun die Swiss-Ski-Verantwortlichen geschickt austariert.

Präsident Urs Lehmann sagte in St. Moritz nicht ohne Stolz: «Einen Teil der Erfolge darf auch der Verband an seine Fahne heften.» Damit trifft er den Nagel auf den Kopf. Vier (der sieben) Medaillen aus der Kombination sind der verdiente Lohn für diese Strategie.

Als Lara Gut im Dezember 2015 mit 0,01 Sekunden Vorsprung auf Lindsey Vonn erstmals seit Brigitte Oertli vor 26 Jahren wieder eine Kombination gewann, erweckte das den Eindruck, die Schweiz stünde mit dieser Disziplin auf Kriegsfuss. Das Gegenteil ist der Fall: Es ist – nicht erst seit St. Moritz – die Schweizer Paradedisziplin.

In der ewigen Rangliste liegt die Schweiz klar voraus. Das ist sonst in keiner Disziplin der Fall. Bei den Männern führt sie mit 31 Siegen (davon 11 von Pirmin Zurbriggen) vor Österreich mit 22 und den USA mit 19, bei den Frauen mit 27 Siegen (davon 7 von Brigitte Oertli) vor Österreich mit 22 und Deutschland mit 12. In Crans-Montana wollen die Schweizerinnen diese Vormachtstellung zementieren.