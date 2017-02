Die Geschichte ist besser als so viele Märchen. Nicht Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester United oder City – nein, das kleine Leicester City gewinnt den Titel in der englischen Premier League. Es ist eine der grössten Sensationen in der Fussball-Geschichte.

Baumeister des Erfolgs: der Italiener Claudio Ranieri. Und das, nachdem er zuvor mit Schimpf und Schande als Nationaltrainer Griechenlands davongejagt wurde (kann passieren, wenn man gegen die Färöer-Inseln verliert...).

Schon Wochen bevor der Triumph mit Leicester feststeht, frohlockt Ranieri an einer Medienkonferenz: «We are in Champions League, man! We are in Champions League! Dilly ding, dilly dong!» Ranieri wirkt fast ein bisschen wie der Lieblingsonkel, bei dem alles erlaubt ist.