Doch die Erlebnisse haben wohl doch tiefe Spuren hinterlassen. Der BVB fand lange nicht in dieses Spiel hinein, produzierte ungewohnt schlimme Fehler und verlor am Ende mit 2:3 (0:2). Die Chancen, das Halbfinale zu erreichen, sind eher kleiner geworden in dieser komplizierten Woche.

Da ist es ein schwacher Trost, dass die Dortmunder an einem Tag, an dem sich alle irgendwie nach Normalität sehnten, tatsächlich ein sehenswertes Fussballspiel abliefern konnten. Es sei auch darum gegangen, «uns abzulenken, etwas zu tun und im Fussball aufzugehen», sagte Trainer Thomas Tuchel. Aber sie hatten sehr lange gebraucht, bis sie wirklich in diesem Spiel angekommen waren.

«Nicht so frei wie gewohnt»

Man habe «gemerkt, dass wir am Anfang nicht so frei spielen konnten, wie gewohnt», konstatierte Julian Weigl. Nach 19 Minuten bekamen die Monegassen einen Elfmeter zugesprochen, den sicher nicht jeder Unparteiische pfeift, doch Fabinho setzte den Strafstoss neben den Pfosten.

Drei Minuten später gingen die Monegassen mit 1:0 in Führung, Kylian Mbappé hatte den Ball am Ende eines Konters ins Tor bugsiert, allerdings war dem Treffer eine Abseitsstellung vorausgegangen. Und als Sven Bender kurz darauf ein spektakuläres Eigentor geköpft hatte, war klar, was Tuchel gemeint hatte, als er die Ansetzung der Partie keine 24 Stunden nach dem Anschlag kritisierte.

Bilder des Anschlags: