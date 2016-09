Freiburghaus ist u.a. Eliminator Weltcup-Sieger und erreichte beim letztjährigen Swiss Epic Rang 4. «Ich weiss, was einen am Swiss Epic erwartet. Dieses Rennen mit jemandem zu bestreiten, der es mit nur einem Bein fährt, finde ich toll, und ich habe grossen Respekt vor Arnout», sagt der 29-jährige Elektriker. «Ich kenne Arnout noch nicht, wir haben erst ein paar Mal telefoniert, aber als Teilnehmer der Corocodile Trophy und der Paralymics weiss er, was er kann. Ich freue mich, am Swiss Epic sein Teampartner zu sein.»

Ein langer Weg, aber es lohnt sich

Was Arnout Matthys, der im belgischen Wichelen bei Gent lebt und in der Organisation von Outdoor-Sportevents arbeitet, so am Zweiradsport begeistert, sei die Faszination an der Bewegung, am Draussensein, daran, die eigenen Grenzen zu spüren und Fortschritte zu machen. Klar seien mit dem Biken auch Risiken verbunden, er habe schon diverse Knochenbrüche erlitten, aber wenn es weiter nichts sei...

Er sagt das so leicht. Wo es doch alles andere als einfach war am Anfang auf dem Rad mit nur einem Bein. «Es brauchte Zeit», sagt er. «Nur schon das Aufsteigen. Ich brauchte eine Schulter, einen Baum. Jetzt geht es meist auch ohne Hilfe.» Und wenn es bergauf ging auf Kies oder im Matsch, habe er jeweils zu kräftig in die Pedalen getreten, das Rad habe durchgedreht und er sei gestürzt.

«Ich habe peu à peu gelernt, die Kraft richtig zu dosieren. Es war ein langer Weg. Aber es ist ein tolles Gefühl, etwas Schwieriges plötzlich zu können. Das gibt mir grosse Befriedigung und Mut. Und der Lohn ist enorm. Ich habe unglaublich Spass am Biken. Und jeder, dem ich auf den Trails begegne, ist begeistert und feuert mich an. Ein tolles Gefühl.» Seit zwei Jahren versucht der unermüdliche Belgier, auf dem Hinterrad zu fahren. Ein, zwei Meter schafft er bereits, doch er musste sie sich mit vielen Stürzen verdienen. «Das mit dem Hinterrad können wir nächste Woche zusammen üben», schmunzelt Sepp Freiburghaus, «es geht am einfachsten am Berg».

Gehen bergauf mühsamer als fahren

Das Perskindol Swiss Epic führt auf schönen aber anspruchsvollen Singletrails mit lagen Anstiegen und Abfahrten Von Zermatt nach Verbier. Das muss für einen Fahrer mit nur einem Bein eine grosse Herausforderung sein. Matthys nickt: «Schwierige Anstiege kosten mich sehr viel Kraft und Zeit – vor allem, wenn ich schieben muss. Gehen ist weitaus mühsamer für mich als fahren.

Ich versuche darum, in den einfacheren Passagen und zu Beginn der Steigungen langsamer und kraftsparender zu fahren, dafür dort, wo andere schon schieben, möglichst lange auf dem Bike zu bleiben, weil es für mich besser geht.» Um schön locker zu sein, schwört Matthys vor dem Start auf wärmendes Öl für sein Bein. Und wenn die Muskeln unterwegs gar zu arg spannen, will er sich an einem Perskindol-Posten eine Massage gönnen. Eine Beinprothese auf dem Bike übrigens wäre ihm nur im Weg, meint Matthys.

Eine Schulter zum Aufsteigen

Arnout Matthys freut sich auf das Rennen mit Sepp Freiburghaus. Die beiden haben sich bereits intensiv ausgetauscht, lernen sich aber erst in Zermatt kennen. Muss Sepp Freiburghaus als Teampartner eines einbeinigen Athleten etwas Spezielles beachten oder wissen? «Sollte ich am Berg schneller sein als Sepp, was ich nicht glaube, werde ich nicht mitten im Aufstieg auf ihn warten, sondern erst oben.»

Aufsteigen brauche viel Zeit, wenn da nicht gerade ein Baum zum Abstützen sei. Im Rennen kann könne ihm Sepp Freiburghaus helfen, indem er ihm seine Schulter hinhalte, damit er leichter aufsitzen könne. «Überhaupt finde ich es schöner, zu zweit zu fahren», sagt Arnout Matthys. «Es ist lustiger, man kann zusammen reden und erfährt nach und nach, mit wem man da überhaupt unterwegs ist. Darauf freue ich mich sehr.»