Während bei Bern Verteidiger Justin Krueger und Marc Arcobello im Penaltyschiessen erfolgreich waren, traf für Lugano einzig Rückkehrer Damien Brunner. In der regulären Spielzeit hatte der SCB ein 0:2 (29.) und 2:3 (40.) aufgeholt. Das 3:3 erzielte Verteidiger Eric-Ray Blum 213 Sekunden vor dem Ende.

Zug kehrte nach zwei Niederlagen zum Siegen zurück, obwohl die Zentralschweizer bereits nach 60 Sekunden nach einem Tor von Beat Forster in Rückstand geraten waren. Carl Klingberg und Sven Senteler brachten das Heimteam in der 10. Minute mit einem Doppelschlag innert 30 Sekunden 2:1 in Führung. Nachdem Mauro Jörg zum 2:2 (13.) ausgeglichen hatte, zog der EVZ dank Jarkko Immonen (38.) und Dominic Lammer (49.) auf 4:2 davon. Den Davosern gelang nur noch der Anschlusstreffer durch Marc Wieser (52.).

Fribourg-Gottéron spielt auch in der nächsten Saison in der NLA. Das Team von Trainer Larry Huras setzte sich im Abstiegs-Playoff gegen Ambri-Piotta 5:2 durch und entschied die Best-of-7-Serie 4:1 für sich. Julien Sprunger steuerte ein Tor und vier Assists zum Sieg bei. Die letzten beiden Tore für Fribourg erzielte der Amerikaner Ryan Vesce, der in seinen ersten zehn Spielen für Gottéron ohne Skorerpunkt geblieben war.