Der 27-jährige Verteidiger spielte die letzten zwei Saisons in der AHL für die Utica Comets. In der letzten Spielzeit brachte es Ehrhardt in 68 Spielen auf sechs Tore und insgesamt 26 Punkte.

Mit Johan Fransson, Nick Spaling, Mike Santorelli, Captain Jim Slater sowie Ehrhardt haben die Genfer aktuell fünf Ausländer unter Vertrag.