Entscheidendes passierte kurz vor Spielhälfte. Von der 26. bis zur 28. Minute konnte Fribourg während 95 Sekunden mit fünf gegen drei Feldspielern agieren, liess diese grosse Chance aber ungenutzt. Kurz darauf musste Gottéron-Verteidiger Yannick Rathgeb für zwei Minuten in die Kühlbox. Dies bestrafte Juraj Simek, der einen Schuss von Romain Loeffel ablenkte, mit dem 3:1 für Servette (29.).

Es war der zweite Überzahl-Treffer für die Genfer nach dem 2:1 von Gerbe 49 Sekunden vor der ersten Pause. Vor der Partie hatte das Team von Trainer Chris McSorley das schlechteste Powerplay der Liga gestellt. Allerdings führte eine Strafe gegen Fribourg auch dazu, dass es nochmals spannend wurde. Chris Rivera verkürzte in der 31. Minute nach einer schönen Einzelaktion auf 2:3. Fünf Sekunden vor dem Ende machte Nick Spaling mit einem Schuss ins leere Tor alles klar.

So kam Servette nach dem 3:1 gegen die SCL Tigers zum zweiten Sieg in Serie gegen ein unter dem Strich klassiertes Team. Fribourg, das 1:0 in Führung gegangen war (12.), scheiterte an der Chancenauswertung und liegt nun bereits zwölf Punkte hinter den achtplatzierten Genfern.

Genève-Servette - Fribourg-Gottéron 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

6408 Zuschauer. - SR Eichmann/Hebeisen, Gnemmi/Obwegeser. - Tore: 12. Abplanalp (Steiner) 0:1. 14. Gerbe (Spaling, Vukovic) 1:1. 20. Gerbe (Loeffel, Slater/Ausschluss Fritsche) 2:1. 29. Simek (Loeffel, Rod/Ausschluss Rathgeb) 3:1. 31. Rivera (Fritsche, Rathgeb/Ausschluss Stalder!) 3:2. 60. (59:55) Spaling 4:2 (ins leere Tor). - Strafen: je 5mal 2 Minuten. - PostFinance-Topskorer: Loeffel; Sprunger.

Genève-Servette: Mayer; Loeffel, Mercier; Jacquemet, Ehrhardt; Vukovic, Petschenig; Antonietti; Wick, Slater, Rod; Gerbe, Kast, Spaling; Simek, Rubin, Riat; Schweri, Heinimann, Impose; Traber.

Fribourg-Gottéron: Conz; Stalder, Leeger; Rathgeb, Picard; Kienzle, Abplanalp; Glauser, Chavaillaz; Fritsche, Rivera, Neuenschwander; Sprunger, Cervenka, Birner; Mauldin, Schmutz, Mottet; Steiner, Chiquet, Neukom.

Bemerkungen: Genève-Servette ohne Fransson (kranK), Almond und Romy. Fribourg-Gottéron ohne Bykow, Loichat, Maret, Schilt (alle verletzt) und Ritola (krank). - 15. Ehrhardt verletzt ausgeschieden. - Timeouts: Genève-Servette (58:08); Fribourg-Gottéron (58:53). - Fribourg von 58:08 bis 59:55 ohne Goalie.