Lausannes Hoch unter dem neuen Trainer Dan Ratushny hält weiter an. Die Lausanner, in den letzten Jahren unter Heinz Ehlers eher für ihre defensiven Qualitäten bekannt, überzeugen in der neuen Saison weiter mit erfrischendem Offensivspiel. Nach drei Runden stehen dem Tabellenführer bereits 13 Tore zu Buche. Fünf verschiedene Spieler trafen gegen Kloten, wobei der Finne Harri Pesonen bereits seinen zweiten Saisontreffer erzielte.

Meister Bern zeigte nach nach der 0:4-Schlappe vom Samstag in Kloten ein Reaktion und bezwang Ambri-Piotta zuhause 2:1. Einen Einstand nach Mass gelang Ryan Lasch. Der Amerikaner schoss die Berner bei seinem ersten Einsatz bereits in der 4. Minute in Führung. Während der SCB im zweiten Heimspiel der Saison den zweiten Sieg feierte, wartet Ambri weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis in der neuen Saison.

Einen Dämpfer setzte es für die ZSC Lions beim Gastspiel in Zug ab. Die Zürcher blieben beim Rekord-Spiel ihres Captains Mathias Seger (1073. NLA-Einsatz) erstmals in dieser Saison ohne Punkt. Matchwinner beim 3:2-Sieg der Zuger war mit Doppeltorschütze Sandro Zangger ausgerechnet ein ehemaliger ZSC-Spieler. Neben Zug kamen auch Lugano (3:1 gegen Fribourg-Gottéron) und Biel (6:2 gegen Davos) zum zweiten Saisonsieg.

Im Duell zweier bisher sieglosen Teams setzte sich Genève-Servette zuhause gegen die SCL Tigers 3:2 nach Verlängerung durch. Die Genfer verspielten in den letzten drei Minuten einen sicher geglaubten Sieg. Rob Schremp gelang 35 Sekunden vor Schluss den 2:2-Ausgleichstreffer und sicherte den Emmentalern damit den ersten Punkt in der neuen Saison. Die Entscheidung in der Overtime fiel nach 2:09 Minuten durch Kay Schweri.

Die Resultate der 3. NLA-Runde: Bern - Ambri-Piotta 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). Biel - Davos 6:2 (2:1, 2:1, 2:0). Genève-Servette - SCL Tigers 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 1:0) n.V. Lausanne - Kloten 5:1 (1:1, 2:0, 2:0). Lugano - Fribourg-Gottéron 3:1 (0:1, 1:0, 2:0). Zug - ZSC Lions 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).

Rangliste: 1. Lausanne 3/9 (13:6). 2. Zug 3/6 (9:8). 3. Biel 3/6 (10:5). 4. Lugano 3/6 (11:8). 5. Bern 3/6 (8:7). 6. ZSC Lions 4/6 (8:8). 7. Kloten 3/5 (8:7). 8. Davos 3/5 (8:10). 9. Genève-Servette 3/3 (6:8). 10. Fribourg-Gottéron 3/2 (8:11). 11. Ambri-Piotta 4/2 (7:12). 12. SCL Tigers 3/1 (5:11).