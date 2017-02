Der 28-Jährige war zuletzt in der höchsten finnischen Liga bei KooKoo engagiert und stösst per sofort und bis zum Saisonende zum Team von Dan Ratushny. Bei den Romands dürfte Hovinen als Backup für Cristobal Huet amten.

Hovinen wechselte seit 2013 zwölf Mal den Klub. Unter anderem spielte er ausserhalb seines Heimatlandes in der AHL, in Schweden, Österreich und in der KHL, wo er beim finanziell angeschlagenen Medvescak Zagreb die laufende Saison begonnen hatte. Erst vor zwei Wochen hatte er innerhalb Finnlands von KalPa zu KooKoo gewechselt.