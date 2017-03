Zum Matchwinner beim 5:3 über Zug avancierte der Finne Perttu Lindgren mit seinen Toren zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Bis zur 28. Minute führten die Zuger vor heimischem Publikum nämlich mit 3:1. Dann kamen die Minuten des Perttu Lindgren. Zuerst erzielte der Finne per Shorthander (39.) den Anschlusstreffer, in der 53. Minute glich der selbige die Partie aus. In der 58. Minute brachte Dino Wieser den HCD zum ersten Mal in Führung. Enzo Corvi traf in der 59. Minute zum 3:5-Endstand noch ins leere Tor.