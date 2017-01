Malgin wurde in der 13. Minute von Pavel Zacha von hinten in die Bande geckeckt. Zwar konnte der Oltner Stürmer das Eis selber verlassen, er kehrte aber wegen einer Oberkörperverletzung nicht zurück. Ob und wie lange der 19-Jährige ausfällt, darüber wurden keine Angaben gemacht.

Florida nutzte die Fünfminuten-Strafe gegen Zacha zum 1:0 durch Reilly Smith (17.). Die letzten beiden Tore erzielte Jussi Jokinen (59.) und Vincent Trocheck (60.) ins leere Gehäuse. Torhüter Roberto Luongo wehrte sämtliche 28 Schüsse ab und feierte seinen 448. Sieg in der NHL-Qualifikation. Damit ist er in der ewigen Rangliste nun die alleinige Nummer 5.

Andrighetto kam bei Montreal während knapp elf Minuten zum Einsatz und stand beim 0:1 von Nicklas Backström auf dem Eis. Den Canadiens gelang in der 48. Minute durch Tomas Plekanec in Überzahl der Ausgleich, ehe Jewgeni Kusnezow die Capitals nur 54 Sekunden später erneut in Führung schoss. Nach genau 51 Minuten sorgte Brett Connolly mit dem 3:1 für die Vorentscheidung.