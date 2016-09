Der SC Bern sicherte sich mit dem 3:1-Erfolg über Kosice das Weiterkommen und den Gruppensieg. Die Berner wollten sich im zweiten Heimspiel dieser Saison für das 0:4 vor zehn Tagen gegen Zug vor den eigenen Fans rehabilitieren. Dieses Vorhaben gelang: Schon nach 111 Sekunden brachte Luca Hischier das Heimteam mit einem sehenswerten Goal in Führung. Trotz Behinderung und im Fallen nützte Hischier seine Torchance.

Die Fortsetzung verlief weniger effizient. Trotz klarer Überlegenheit und doppelt so vieler Torschüsse (46:20) bangte Bern bis zuletzt um den Sieg. Das 2:0 durch Pascal Berger (42.) konterten die Slowaken nur 151 Sekunden später mit dem Anschlusstreffer. Erst Eric Blums 3:1 sieben Minuten vor Schluss stellte den Sieg sicher.

Bei Bern verzögerte sich das Heim-Debüt des neuen Kanadiers Kris Versteeg. Versteeg, der letzten Saison noch in der NHL bei Carolina spielte und beim Meister Cory Conacher ersetzen muss, dürfte im letzten Europacup-Vorrundenspiel nächsten Dienstag in Bern gegen die Black Wings aus Linz erstmals zum Einsatz gelangen.

ZSC Lions: 4 Spiele, 4 Siege

Die ZSC Lions, die am Mittwoch mit dem Heimspiel gegen Ambri-Piotta die neue NLA-Saison eröffnen, gewannen beim europäischen Aufgalopp auch ihr viertes und letztes Vorrundenspiel. Gegen Lukko Rauma aus Finnland resultierte ein 2:0-Erfolg. Die Tore für die Zürcher erzielten Chris Baltisberger (24.) und Fabrice Herzog (39.) in Unterzahl im zweiten Abschnitt. Die ZSC Lions sicherten sich wie Bern den Gruppensieg. Lukko Rauma und Ingolstadt duellieren sich nächste Woche in der Zürcher Gruppe um den zweiten Platz in den Sechzehntelfinals, wobei die Deutschen aus den Direktbegegnungen vier Punkte fürs Weiterkommen benötigen.

Resultate:

Gruppe D. Samstag: ZSC Lions - Lukko Rauma 2:0 (0:0, 2:0, 0:0). - Rangliste: 1. ZSC Lions 4/11 (11:3). 2. Lukko Rauma 2/1 (2:5). 3. Ingolstadt 2/0 (1:6). - Weitere Spiele. 6. September (Dienstag): Ingolstadt - Lukko Rauma (19.30 Uhr). - 10. September (Samstag): Lukko Rauma - Ingolstadt (18.00 Uhr). - ZSC Lions weiter.

Gruppe M. Samstag: Bern - Kosice 3:1 (1:0, 0:0, 2:1). - Rangliste: 1. Bern 3/9 (12:5). 2. Black Wings Linz 3/3 (7:9). 3. Kosice 4/3 (10:15). - Weitere Spiele. 6. September (Dienstag): Bern - Black Wings Linz (19.45 Uhr). - Bern weiter.